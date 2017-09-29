​Вечный отпуск. Почему Гонтаревой не дают уйти в отставку

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Отпуск продолжается. С 11 мая по 26 сентября глава НБУ Валерия Гонтарева была в оплачиваемом и неоплачиваемом отпуске, а также в отгулах. А во вторник в пресс-службе НБУ сообщили: она вынуждена будет там находиться до тех пор, пока парламент не отправит ее в отставку.

Представление о снятии Гонтаревой с должности в ВР должен передать президент Петр Порошенко, а он пока не спешит это делать.

Обязанности главы регулятора выполняет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Когда же состоится отставка Гонтаревой и кто может стать ее преемником, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, представитель регламентного комитета ВР Сергей Шахов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як законом визначається, скільки людина може бути у відпустці?

– Вона може бути не тільки у відпустці, вона може бути на лікарняному. Сьогодні ми розбирали ситуацію по Луганщині по обласному місту практично це Сєвєродонецьк, так там всі сьогодні на лікарняному і у відпустках вже по півроку переховуються, накоїли злочинів, відкрили кримінальні провадження.

Раніше було: три місяці на лікарняному – це вже інвалідність.

– Так, інвалідність, я з вами повністю погоджуюсь. Тому сьогодні пробіли, які треба вирішувати, і вже поданий законопроект з цього приводу, щоби чиновники і високопосадовці не переховувались за лікарняними і за відпустками, за те, щоб була реальна кримінальна відповідальність і для лікарів, і високопосадовців і для всіх чиновників.

Як Гонтарева може скористуватись ситуацією?

– Взагалі нам треба говорити не про її відпустки і про лікарняні, а треба говорити взагалі, як вона, зруйнувавши практично фінансову систему нашої держави, вона може взагалі з такими красивими очима сидіти в цьому кріслі, тому що девальвація гривні була в 300% фактично.

Гривня взагалі впала і сьогодні не коштує нічого, банки 80 чи скільки були взагалі знищені, і мільярди доларів, які сьогодні звичайні громадяни України, я не кажу про мільйонерів і мільярдерів, не можуть забрати. І це стосується Валерії Гонтаревої, яка не врегулювала цю ситуацію, не втримала ні курс, ні банківську систему.

Все зруйновано. От на її місці треба було написати і піти у відставку і попросити вибачення у всіх громадян України, а якщо винна — буде відповідати. Я переконаний, що парламент прийме таке рішення звільнити її з посади, як тільки почне працювати ВР.

Це президент має зробити.

– Також це можуть 150 депутатів, які зберуть підписи. Я буду першим, хто підпишеться під цією заявою.

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Виконувач обов’язків може безкінечно заміщати Гонтареву?

– На сьогоднішній день в нашій державі не врегульована позиція ні відпусток, ні лікарняних. Ви правильно сказали, що через три місяці вона має вже отримати статус інвалідності. Але не можна на такому рівні тримати високопосадовця і показувати всьому світу, що немає відповідальності за це.

Говорять, що десь під Новий рік буде обраний новий очільник НБУ. Спочатку реформи мають бути проголосовані, а потім вирішуватися кадрові питання. Наскільки це відповідає дійсності?

– На жаль, у нас сьогодні не за фахом оцінюється кандидатура, а оцінюється політично, я б не хотів, щоб повернулись якісь старі кадри. Повинен бути нормальний реформатор банківської системи і запустити нормальну економіку в нашій державі через НБУ. Тому я буду особисто переглядати всі кандидатури.

Ще кандидатур таких немає на порядку денному. Якщо вони з’являться, я максимально докладу зусиль, щоб обрати нормального реформатора в НБУ.

Своим мнением относительно будущего НБУ поделился в эфире "ГС" народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.

Гонтарева змушена перебувати у відпустці, доки парламент не відправить її у відставку. Коли президент може подати подання про відставку?

– На жаль, наш закон не є визначальним фактором в житті суспільства. У нас є такі епізоди як пані Супрун, яка вже понад рік, здається, підписується як в.о. міністра.

В нас закон чітко визначає, скільки може бути в.о., але у нас всі про це говорять, але плюють з Ейфелевої вежі, як кажуть, на це все діло. Тому в даному випадку питання лежить в площині політичної визначеності з Гонтаревою.

Але я вам суб’єктивно скажу, що воно вже назріло і, скоріше за все, буде вирішуватись, бо ми бачимо не тільки ці публічні виступи зрежисовані, де не зрежисовані, але є декілька фракцій в парламенті, які виступають кардинально проти її політики.

Відповідно, для того, щоби шукати консенсус в парламенті і мати 226 голосів для прийняття рішень, треба десь йти на якісь поступки, а це питання Гонтаревої є одним із таких.

Консультації будуть проводитись?

— Не було ніяких консультацій. Я пам’ятаю, коли призначалась Гонтарева, я був в минулому скликанні фракції "Удар", вона була у нас на фракції, виступала не досить переконливо, але керівництво фракції переконувало, що її необхідно підтримувати, так як вона точно знає, що робити.

Хоча я ще раз скажу, що вона була непереконлива на фракції, абсолютно не переконлива. Що буде зараз? Ніяких консультацій не було.

На яких кандидатурах можуть зійтись? Хто може бути обраний – політик, бізнесмен?

– Я б хотів би бачити Віктора Ющенка.

Це може бути?

– Я думаю, що так. Я думаю, що якби йому була пропозиція, він би не відмовився. На жаль, є такі факти, коли президенти сусідніх держав виконують іноді комічні ролі, а в даному випадку голова НБУ – не комічна роль, це досить відповідальна посада, на якій патріот, фахівець, яким я вважаю Ющенка, міг би далі реалізовувати свої знання і вміння.

Ми знаємо, що він досить фаховий, має авторитет. Чесно скажу, зовсім із Гонтаревою не рівняти.

Комічна людина – кого ви мали на увазі?

– Саакашвілі.

Він претендує на пост очільника НБУ?

– Він претендує на звання головного коміка в Україні після того, як він побув президентом в своїй країні. На жаль, він же ж не хоче повертатись назад

Говорять, що спочатку реформи треба проголосувати, а потім вирішувати кадрові питання. Наскільки це може відповідати дійсності?

– Судова, пенсійна, медична… Якщо судова ще має шанси на голосування, пенсійна залежить все від майстерності міністра соцполітики і Гройсмана, то медична взагалі без шансів, бо вона не звучить. Якщо про освітню реформу ми точно знали, що йде дискусія, тому що міністр з комітетом відпрацьовували це, тобто Гриневич з комітетом в парламенті, ми це бачили, що йшла постійна дискусія, ми знали, де є вкрай оголене каміння, чому суперечності.

Якщо по пенсійній реформі ми знаємо, що хоче почути суспільство і чого не чує, то по медичній ми взагалі нічого не чуємо. Я б не називав взагалі можливість навіть обговорення в парламенті.

Є думка, що призначення голови НБУ має відбутись до Нового року.

– Мало давно вже відбутись голосування за членів ЦВК, призначення суддів Конституційного суду, а також АМКУ, Рахункова палата, Уповноважений ВР з прав людини тощо. На жаль, у нас повсюди в.о.

Так же не може бути і це ненормальна ситуація. Я думаю, не треба ставити в залежність прийняття кодексів чи актів від призначення очільників конституційних інституцій. Так не може бути.

Люди повинні знати, хто несе персональну відповідальність в тій чи іншій галузі чи в тому чи іншому конституційному органі для того, щоби притягувати до відповідальності персонально в разі неналежної роботи, а наразі ми маємо якісь в.о. міфічні і коло них, можливо, ті, хто не ставить підпис, але говорить свою думку.

Смолій, кажуть, має найменше шансів, щоби посісти крісло в НБУ.

– Я не знаю його особисто як банкіра, фахівця, можливо, він фахова людина, я не знайомий з його діяльністю персонально. Я знаю багато інших, багато в Україні досить талановитих людей, які могли б зайняти цю посаду.

Я прізвища Гонтаревої не знав до того, як вона з’явилась у нас на фракції. Вона була успішним керівником в приватній інвестиційній структурі, але не чистий банкір.

Чи може бути її звіт у ВР? В Україні вона чи ні?

– Хто її знає, я не відслідковую її місцеперебування, тобто сфера роботи НБУ безпосередньо не входить до моїх інтересів профільних як депутата, я в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, але я сумніваюсь, що вона буде звітувати в парламенті, тому що рівень її особистого несприйняття досить великий, навіть у президентській фракції, в якій президент її гарно відстоює.

Скільки вона ще може користуватися правом на лікарняні, відпустки?

– Вона може хворіти півроку ще і це законом можливо закрити лікарняний, вона може мати ще якісь підстави, але питання не в цьому, питання в політичній визначеності.

Це одна з посад, які впливають на монетарну політику, основу нашої держави, тобто як буде політична узгодженість, так і буде кандидатура. Поки що я цього не бачу.

К слову, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что кого бы не назначили новым главой НБУ, это будет преданный президенту человек, и он будет делать только то, что выгодно нынешней власти.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что банковская система Украины после "реформ" Гонтаревой — в стагнации.