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19.12.201718:17
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    Политика

    У Порошенко есть две кандидатуры на пост главы НБУ

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (168)

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    По словам представителя президента Ирины Луценко, на данный момент у Порошенко на должность главы НБУ есть две кандидатуры, которые он намерен представить в четверг, 21 декабря.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду представление на назначение нового главы Национального банка 21 декабря, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передают "Украинские Новости".

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    "Президент намерен внести представление в четверг, 21 декабря", — сказала Луценко.

    По словам представителя президента, на данный момент у Порошенко есть две кандидатуры на данную должность, однако их фамилии она не уточнила.

    Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева 10 мая подала прошение об отставке, однако после этого ушла в длительный отпуск.

    До назначения нового главы НБУ — госрегулятором руководит первый заместитель председателя Яков Смолий.

    В январе 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК ("злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги").

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    Ранее также сообщалось, что Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие в отношении председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

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