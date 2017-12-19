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19.12.201718:21
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    Экономика

    НБУ назвал банки, которым выдал кредиты на 7,7 млрд грн

    (обновлено: )11401
    Самый большой кредит получил государственный "Ощадбанк". Регулятор 15 ноября выдал банку 3 млрд гривен кредитных средств. В декабре Нацбанк кредитовал три финучреждения. Общая сумма выданных кредитов составила 4,62 млрд гривен.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 — дек, РИА Новости Украина. Национальный банк Украины назвал банки, которым выдал долгосрочные кредиты на 7,7 млрд гривен, сообщается на официальном сайте регулятора.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Как отмечается, с мая по 15 декабря 2017 года НБУ выдал 7,69 млрд гривен на срок более 30 календарных дней.

    В мае и июне "Идея Банк" получил два транша по 36 млн гривен каждый.

    Самый большой кредит получил государственный "Ощадбанк". Регулятор 15 ноября выдал банку 3 млрд гривен кредитных средств.

    В декабре Нацбанк кредитовал три финучреждения. Общая сумма выданных кредитов составила 4,62 млрд гривен.

    Сообщается, что государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" получили по 2 млрд гривен, коммерческий "Альфа-Банк" получил кредит в сумме 625 млн гривен.

    Все финучреждения предоставили в качестве обеспечения кредитов государственные облигации.

    Напомним, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что задержка очередного транша кредита Международного валютного фонда несет риск для финансовой стабильности и для всей банковской системы Украины.

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