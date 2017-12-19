НБУ назвал банки, которым выдал кредиты на 7,7 млрд грн

КИЕВ, 19 — дек, РИА Новости Украина. Национальный банк Украины назвал банки, которым выдал долгосрочные кредиты на 7,7 млрд гривен, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, с мая по 15 декабря 2017 года НБУ выдал 7,69 млрд гривен на срок более 30 календарных дней.

В мае и июне "Идея Банк" получил два транша по 36 млн гривен каждый.

Самый большой кредит получил государственный "Ощадбанк". Регулятор 15 ноября выдал банку 3 млрд гривен кредитных средств.

В декабре Нацбанк кредитовал три финучреждения. Общая сумма выданных кредитов составила 4,62 млрд гривен.

Сообщается, что государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" получили по 2 млрд гривен, коммерческий "Альфа-Банк" получил кредит в сумме 625 млн гривен.

Все финучреждения предоставили в качестве обеспечения кредитов государственные облигации.

Напомним, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что задержка очередного транша кредита Международного валютного фонда несет риск для финансовой стабильности и для всей банковской системы Украины.