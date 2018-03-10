Глава АПУ, комментируя информацию о наличии конфликта между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, отметил, что "на сегодня нет оснований утверждать, что премьер формирует какую-то отдельную группу своих сторонников в Раде".
Большинство нынешних украинских партий – проекты, создаваемые и финансируемые олигархами в аккурат под выборы. Но уже сейчас в обществе есть большой запрос на перемены: каким будет политический ландшафт страны в ближайшие годы?
Запуск механизма, технологии президентской гонки – очень дорогое удовольствие, из-за чего даже популярные, общенациональные лидеры просто ждут – далеко не у всех из них есть серьезная финансовая поддержка, отмечает политолог Александра Решмедилова.
Экс-губернатор Харьковщины, а ныне глава АП Игорь Райнин рассказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной о своем назначении, главных задачах на новой должности, а также отношениях с Арсеном Аваковым и Геннадием Кернесом.
По словам главы АПУ, президент дал поручения и правительству, и АП отработать механизм скорейшей реализации программы восстановления восточных областей Украины с использованием специальной кредитной линии.
Игорь Райнин на посту главы администрации президента займется скорее региональной политикой и и менеджерскими задачами, а на внутренней, политической жизни сконцентрируется Виталий Ковальчук, отметил политолог Андрей Золотарев.
Итак, давно анонсированная отставка Бориса Ложкина с поста главы АП состоялась. На его место назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин. Имеет смысл объяснить некоторые моменты, связанные с этой кадровой пертурбацией.
Замену главы Администрации президента вряд ли стоит считать топовым событием в украинской политической жизни. Тем не менее, она дает немало пищи для размышлений и заставляет в очередной раз отдать должное чуйке и смекалке Бориса Ложкина.
О том, какой будет работа Администрации президента при новом главе Игоре Райнине, рисках, связанных с назначением и задачах, поставленных перед новым руководителем, РИА Новости Украина рассказал политолог Михаил Павлив.
Политолог Александр Кочетков и финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" обсудили политические и экономические аспекты назначения Бориса Ложкина главой Национального инвестиционного совета, а Игоря Райнина – главой АП.
В Одесской области произошли погромы ромских домов, на пост главы Администрации президента назначен Игорь Райнин, появилась новая информация о "тайных тюрьмах" СБУ. События в эфире ГС прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".