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    Райнин Игорь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Порошенко и губернатор Харьковской области Игорь Райнин
    Все руководители Администрации президента зарабатывают больше Порошенко
    14:38 28.12.2017
    118
    При окладах в 15-16 тысяч гривен глава Администрации президента и его заместители получают по 50-60 тысяч гривен зарплаты, в которую входят многочисленные надбавки.
    Игорь Райнин. Архивное фото
    Райнин: у премьер-министра очень много работы - не до политики
    06:11 03.03.2017
    122
    Глава АПУ, комментируя информацию о наличии конфликта между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, отметил, что "на сегодня нет оснований утверждать, что премьер формирует какую-то отдельную группу своих сторонников в Раде".
    Игорь Райнин. Архивное фото
    Глава администрации Порошенко не верит в развал парламентской коалиции
    01:08 03.03.2017
    222
    Игорь Райнин считает, что в коалиции есть дискуссия, "но это не тот конфликт, который мог бы привести к ее распаду". При этом он добавил, что "Блок Петра Порошенко" "не боится никаких выборов".
    Игорь Райнин. Архивное фото
    Райнин: блокада Донбасса выгодна РФ и ряду украинских олигархов
    19:45 02.03.2017
    791Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что участники блокады Донбасса своими действиями дестабилизируют ситуацию в стране.
    Верховная Рада Украины
    Левые, правые, евроскептики и "пророссийскость": будущие политпроекты Украины
    12:16 19.10.2016
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    Большинство нынешних украинских партий – проекты, создаваемые и финансируемые олигархами в аккурат под выборы. Но уже сейчас в обществе есть большой запрос на перемены: каким будет политический ландшафт страны в ближайшие годы?
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Погребинский развеял миф "безальтернативности" Порошенко
    19:10 17.10.2016
    16007
    Альтерантива Порошенко на президентском посту есть, уверен политолог Михаил Погребинский. По его словам, если у человека рейтинг – 12%, смешно говорить, что он безальтернативен.
    Александра Решмедилова
    Второй срок. Команда Порошенко уже зачищает пространство – Решмедилова
    18:11 17.10.2016
    2051Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Запуск механизма, технологии президентской гонки – очень дорогое удовольствие, из-за чего даже популярные, общенациональные лидеры просто ждут – далеко не у всех из них есть серьезная финансовая поддержка, отмечает политолог Александра Решмедилова.
    Игорь Райнин. Архивное фото
    "Альтернативы Порошенко нет". Нашумевшее интервью главы АП Райнина
    15:16 17.10.2016
    706
    Экс-губернатор Харьковщины, а ныне глава АП Игорь Райнин рассказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной о своем назначении, главных задачах на новой должности, а также отношениях с Арсеном Аваковым и Геннадием Кернесом.
    Игорь Райнин
    Угроза дестабилизации в Харьковской области сохраняется - глава АПУ
    04:43 12.10.2016
    1535
    По словам главы АПУ, президент дал поручения и правительству, и АП отработать механизм скорейшей реализации программы восстановления восточных областей Украины с использованием специальной кредитной линии.
    Игорь Райнин. Архивное фото
    Райнин: никаких контактов с администрацией президента РФ у нас нет
    23:29 11.10.2016
    146Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы Администрации президента Игоря Райнина, весь переговорный процесс руководства Украины с РФ проходит официально в рамках "нормандского формата".
    Администрация Президента Украины
    Клан Порошенко сформировался, но он не устоит. Экспертные итоги недели
    18:47 02.09.2016
    11658Рокировка в АП
    Судя по кадровым решениям, президент Петр Порошенко готовится к каким-то решительным шагам, внутриполитическая борьба в Украине серьезно обострится уже в ближайшее время, прогнозируют эксперты.
    Руслан Бортник
    Порошенко окончательно сформировал политическую "Семью" – Бортник
    16:32 02.09.2016
    1474Рокировка в АП
    Президент смог сформировать вокруг себя замкнутый цикл власти, который не оставил не то что оппонентов, но не осталось даже людей, способных высказать свое мнение, отметил политолог Руслан Бортник.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Новый глава АП: Первым поста губернатора может лишиться Саакашвили – Золотарев
    16:24 02.09.2016
    2092
    Игорь Райнин на посту главы администрации президента займется скорее региональной политикой и и менеджерскими задачами, а на внутренней, политической жизни сконцентрируется Виталий Ковальчук, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Игорь Райнин и Борис Ложкин
    Туман рассеялся. Смена главы АП от бизнесмена – к чиновнику
    12:59 31.08.2016
    496Рокировка в АП
    Итак, давно анонсированная отставка Бориса Ложкина с поста главы АП состоялась. На его место назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин. Имеет смысл объяснить некоторые моменты, связанные с этой кадровой пертурбацией.
    Администрация Президента Украины
    Реформирование в АП: через час по чайной ложке каждые полгода
    19:00 30.08.2016
    287Рокировка в АП
    Замену главы Администрации президента вряд ли стоит считать топовым событием в украинской политической жизни. Тем не менее, она дает немало пищи для размышлений и заставляет в очередной раз отдать должное чуйке и смекалке Бориса Ложкина.
    Игорь Райнин
    Порошенко нужен такой бесцветный трудяга и канцелярист, как Райнин – Павлив
    15:07 30.08.2016
    579Рокировка в АП
    О том, какой будет работа Администрации президента при новом главе Игоре Райнине, рисках, связанных с назначением и задачах, поставленных перед новым руководителем, РИА Новости Украина рассказал политолог Михаил Павлив.
    Игорь Райнин и Борис Ложкин
    Хроника 29 августа: новый глава АП, тайная подготовка к срочной мобилизации
    09:15 30.08.2016
    1498Рокировка в АП
    Накануне президент Петр Порошенко назначил Игоря Райнина главой Администрации президента, Кабмин запустил систему подачи электронных петиций, а СМИ узнали о "секретных директивах" срочной мобилизации.
    Игорь Райнин и Борис Ложкин
    Замена Ложкина на Райнина, которые даже внешне похожи. Мнения экспертов
    09:02 30.08.2016
    415Рокировка в АП
    Политолог Александр Кочетков и финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" обсудили политические и экономические аспекты назначения Бориса Ложкина главой Национального инвестиционного совета, а Игоря Райнина – главой АП.
    Беспорядки в Одесской области
    Главные за вчера: убийство в Лощиновке, Райнин и "тюрьмы" СБУ
    07:11 30.08.2016
    900Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Одесской области произошли погромы ромских домов, на пост главы Администрации президента назначен Игорь Райнин, появилась новая информация о "тайных тюрьмах" СБУ. События в эфире ГС прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.
    Петр Порошенко
    Один глава хорошо, а второй лучше. Порошенко сменил руководителя АП
    06:12 30.08.2016
    225Рокировка в АП
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что смена главы администрации президента Украины является только технической перестановкой.
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