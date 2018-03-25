Глава АП заработал в феврале почти в 2 раза больше самого Порошенко

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Заработная плата главы Администрации президента Украины Игоря Райнина за февраль составила 53100 гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинской новостей.

Первому заму Райнина Виталию Ковальчуку было начислено 43 380 гривен зарплаты за февраль.

При этом у двоих из пяти заместителей главы Администрации зарплата за февраль была выше, чем у Ковальчука: 45383 грн у Валерия Кондратюка и 44954 грн у Константина Елисеева.

Зарплата Ростислава Павленко за февраль составила 41730 гривен, Дмитрия Шимкива — 38190 гривен, Алексея Филатова — 34530 гривен.

Как сообщалось, Петр Порошенко заработал в феврале 28 тыс. грн.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.