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    Политика

    Глава АП заработал в феврале почти в 2 раза больше самого Порошенко

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    Президент Украины Петр Порошенко заработал в феврале 28 тыс. грн, а глава его Администрации Игорь Райнин - 53100 гривен.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Заработная плата главы Администрации президента Украины Игоря Райнина за февраль составила 53100 гривен.

    Михаил Погребинский
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    Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинской новостей.

    Первому заму Райнина Виталию Ковальчуку было начислено 43 380 гривен зарплаты за февраль.

    При этом у двоих из пяти заместителей главы Администрации зарплата за февраль была выше, чем у Ковальчука: 45383 грн у Валерия Кондратюка и 44954 грн у Константина Елисеева.

    Зарплата Ростислава Павленко за февраль составила 41730 гривен, Дмитрия Шимкива — 38190 гривен, Алексея Филатова — 34530 гривен.

    Как сообщалось, Петр Порошенко заработал в феврале 28 тыс. грн.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

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