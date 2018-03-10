По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
Преступник уже принес ущерба примерно на 60 тысяч гривен. Но дело не только в деньгах: при ремонте лифта приходится несколько недель ждать запчастей, а лифт в это время не работает, страдают местные жители.
Громких преступлений в Одессе давно не случалось, сгоревшие за ночь 18 автомобилей поразили одесситов, сообщил спецкор Александр Полуев, а автоюрист Вадим Володарский пояснил, что страховку нужно оформлять только у проверенных компаний.
По словам советника главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, произошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения криминальных отношений, и для безопасности имущества граждан принято решение усилить меры безопасности на некоторое время.
В сети появились кадры провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку.
Председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области Ольга Коцько в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что территорию сгоревшего рынка секонд-хенда уже облюбовали под стройку высоток.
Полиция начала расследование поджога православного храма в Павлограде. Минувшей ночью неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью, в народе называемые "коктейлями Молотова", в павлоградскую церковь Кирилла и Мефодия.
Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Первое "золото" Украины на Паралимпиаде в Рио, поджог "Интера", речь Порошенко в Раде, падение гривны и "квартирный скандал" с нардепом Сергеем Лещенко.
Согласно сообщению на странице бригады в соцсетях, "военнослужащие 30 ОМБр проверены высокой ценой войны и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности - в возможных политических играх".
По заявлению Дуньи Миятович, в ОБСЕ приветствуют быстрое начало расследования со стороны властей. В организации "надеются, что они сделают все от них зависящее, чтобы гарантировать безопасную работу сотрудникам "Интера".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".