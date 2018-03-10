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    поджоги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    В Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката Кучмы
    В Киеве сожгли автомобиль адвоката Кучмы - СМИ
    14:31 27.02.2018
    292Криминальные войны в Украине
    Авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
    В России отреагировали на поиски "руки Кремля" в поджоге союза венгров
    01:16 05.02.2018
    644Криминальные войны в Украине
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, что бы ни произошло в Украине - поджоги, взрывы, покушения, "в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука".
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске
    В Краматорске полиция поймала пиромана, совершившего десятки поджогов
    00:32 07.01.2018
    72Криминальные войны в Украине
    Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
    Пожар. Архивное фото
    Необычный маньяк терроризирует Ивано-Франковск
    13:10 22.12.2017
    575Днепр, Львов: взрывные события
    Преступник уже принес ущерба примерно на 60 тысяч гривен. Но дело не только в деньгах: при ремонте лифта приходится несколько недель ждать запчастей, а лифт в это время не работает, страдают местные жители.
    Поджоги элитных авто в Ровно. Ночью сгорел Mercedes
    Ночью в Ровно неизвестные сожгли Mercedes во дворе дома
    12:54 14.12.2017
    85
    По информации полиции Ровно, пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему жителю.
    В Одессе неизвестные бросили коктейль Молотова в авто чиновника
    Вендетта по-одесски: неизвестные подожгли Lexus главы управления земресурсов
    12:07 13.12.2017
    855Вендетта по-украински: самосуд и массовые бунты
    По информации полиции, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus. Автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1.
    На месте ЧП в Одессе
    "Криминальные разборки". Спецкор о поджогах авто в Одессе
    07:19 08.11.2017
    1285Криминальные войны в Украине
    Громких преступлений в Одессе давно не случалось, сгоревшие за ночь 18 автомобилей поразили одесситов, сообщил спецкор Александр Полуев, а автоюрист Вадим Володарский пояснил, что страховку нужно оформлять только у проверенных компаний.
    Поджог на автостоянке в центре Одессы
    Из-за массовых поджогов авто в Одессе полиция принимает экстренные меры
    03:59 08.11.2017
    937Криминальные войны в Украине
    По словам советника главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, произошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения криминальных отношений, и для безопасности имущества граждан принято решение усилить меры безопасности на некоторое время.
    Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским
    Скандальный политбеженец Павленский поджег Банк Франции 
    17:29 17.10.2017
    189
    В сети появились кадры провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку.
    Наручники
    В России мужчина из мести сжег авто депутата
    10:29 04.09.2017
    200
    По данным российских правоохранителей, водитель Kia Soul депутата регионального заксобрания подрезал мотоцикл мужчины, который позднее "из чувства мести" сжег автомобиль.
    Мужчина поджог сам себя у посольства в Таиланде
    Акт самосожжения возле посольства в Таиланде 
    14:56 19.05.2017
    100
    Мужчина устроил акт самосожжения возле иранского посольства в столице Таиланда 19 мая. Пострадавший находится в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.
    Журналистке в Киеве сожгли авто среди бела дня
    В Киеве посреди дня сожгли автомобиль активистки 
    18:06 30.04.2017
    732Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой. Об этом сама журналистка сообщила в Facebook и опубликовала соответствующее видео.
    Последствия пожара на рынке у станции метро Лесная в Киеве
    Поджог рынка секонд-хенда выгоден киевскому горсовету - Коцько
    01:43 27.12.2016
    256Масштабный пожар на рынке в Киеве
    Председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области Ольга Коцько в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что территорию сгоревшего рынка секонд-хенда уже облюбовали под стройку высоток.
    В Киеве мужчина пытался поджечь отделение полиции
    В Киеве мужчина пытался поджечь отделение полиции 
    03:36 26.11.2016
    157
    По данным правоохранителей, инцидент произошел утром в пятницу в помещении Печерского управления полиции. Мужчина, разлив вещество из бутылки на пол и на себя, поджег его зажигалкой.
    Нападение на храм в Днепре
    Днепр, нападение на храм: Божье слово оказалось сильнее "коктейлей Молотова"
    17:31 07.11.2016
    1113Взрыв в здании полиции в Ровно
    Полиция начала расследование поджога православного храма в Павлограде. Минувшей ночью неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью, в народе называемые "коктейлями Молотова", в павлоградскую церковь Кирилла и Мефодия.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп обвинил демократов в погроме своего штаба в Северной Каролине
    03:27 17.10.2016
    221Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что никто не пострадал, но пообещал "никогда не забыть этого". По его словам, "теперь мы обязаны победить".
    Евгений Богодайко - обладатель золотой медали Паралимпиады-2016
    Золото недели, стыд недели. ТОП-10 событий недели в Украине
    10:08 11.09.2016
    6121Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Первое "золото" Украины на Паралимпиаде в Рио, поджог "Интера", речь Порошенко в Раде, падение гривны и "квартирный скандал" с нардепом Сергеем Лещенко.
    Митингующие у здания Интера в Киеве установили палатки. Архивное фото
    Бойцы 30-й бригады ВСУ заявили, что не причастны к событиям у "Интера"
    04:33 07.09.2016
    548Нападение и поджог на канале "Интер"
    Согласно сообщению на странице бригады в соцсетях, "военнослужащие 30 ОМБр проверены высокой ценой войны и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности - в возможных политических играх".
    Флаги ОБСЕ и Украины. Архивное фото
    В ОБСЕ осудили поджог телеканала "Интер"
    02:54 06.09.2016
    917Нападение и поджог на канале "Интер"
    По заявлению Дуньи Миятович, в ОБСЕ приветствуют быстрое начало расследования со стороны властей. В организации "надеются, что они сделают все от них зависящее, чтобы гарантировать безопасную работу сотрудникам "Интера".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    В Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката Кучмы
    В Киеве сожгли автомобиль адвоката Кучмы - СМИ
    14:31 27.02.2018
    292
    Авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью.
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