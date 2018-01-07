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    В Краматорске полиция поймала пироманьяка, совершившего десятки поджогов

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (128)

    (обновлено: )39
    Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске
    Полиция Донецкой области

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Краматорске задержали 18-летнего парня, который за месяц совершил 27 поджогов, сообщает полиция Донецкой области. Проникая в подъезды, злоумышленник разводил костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале.

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    Задержанный признался правоохранителям, что главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога. При этом то, что от его действий могут погибнуть люди, его совсем не беспокоило.

    Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов — только чудом при этом никто не пострадал.

    Полиция Донецкой области
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске

    По указанным фактам следователями Краматорского отдела полиции начато досудебное расследование по квалификации — ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или  повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

    Полиция Донецкой области
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске

    Ранее пресс-служба ГСЧС в Житомирской области сообщила, что в Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей.

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