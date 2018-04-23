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    Соцсети о сожжении лагеря ромов: история повторяется

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (239)

    (обновлено: )42241
    Атака на лагерь ромов в Киеве вызвала в украинском сегменте соцсетей немало споров. Чем аргументировали свой поступок активисты организации C14, и все ли украинцы согласны со столь радикальными методами "влияния"?
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

    Табор уходит… В субботу, 21 апреля, члены радикальной организации С14 выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи. В столичной полиции завили, что не расследуют случай сожжения цыганского лагеря. "Обращений к нам не поступало. Будут заявления — будем реагировать. А пока дело открывать не с чего", — цитируют СМИ сообщение пресс-службы столичной Нацполиции.

    Стоит напомнить, что ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Да и события на Лысой горе — это далеко не последняя акция против ромов, которые массово приехали в столицу. Об этом сообщил один из активистов организации C14 Сергей Мазур. "Другие рейды против незаконных проявлений цы..н планируем на следующей неделе. Всем желающим сообщим", — написал Мазур у себя в Facebook. В соцсетях сожжение лагеря ромов вызвало немало весьма противоречивых комментариев:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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