Соцсети о сожжении лагеря ромов: история повторяется

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Табор уходит… В субботу, 21 апреля, члены радикальной организации С14 выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи. В столичной полиции завили, что не расследуют случай сожжения цыганского лагеря. "Обращений к нам не поступало. Будут заявления — будем реагировать. А пока дело открывать не с чего", — цитируют СМИ сообщение пресс-службы столичной Нацполиции.

Стоит напомнить, что ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Да и события на Лысой горе — это далеко не последняя акция против ромов, которые массово приехали в столицу. Об этом сообщил один из активистов организации C14 Сергей Мазур. "Другие рейды против незаконных проявлений цы..н планируем на следующей неделе. Всем желающим сообщим", — написал Мазур у себя в Facebook. В соцсетях сожжение лагеря ромов вызвало немало весьма противоречивых комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook