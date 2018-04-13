Еврейские радикалы подожгли мечеть на Западном берегу реки Иордан

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Два еврейских радикала совершили нападение на мечеть на Западном берегу реки Иордан, они подожгли входную дверь и нанесли на стены надписи агрессивного характера, заявила израильская полиция.

"Рано утром было получено сообщение, что в деревне Акраба на Западном берегу на стены мечети были нанесены надписи (ультраправого движения) "таг мехир", а также совершена попытка поджечь входную дверь. Полиция направляется на место", — сообщается в Twitter израильской полиции.

В результате поджога обгорела только дверь и часть дверного косяка. В целом здание мечети от огня не пострадало.

Представители ультраправых еврейских кругов нередко выражают протест против тех или иных действий палестинцев или властей, поджигая или причиняя иной ущерб имуществу палестинцев и израильских арабов, мусульманским и христианским объектам, армейским базам. Такую тактику сами радикалы называют "таг мехир" — "ценник" в переводе с иврита. Израильское руководство считает это "еврейским терроризмом" и ведет с ним борьбу.

Инцидент в Акрабе произошёл в преддверии очередных возможных столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.