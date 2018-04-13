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    В мире

    Еврейские радикалы подожгли мечеть на Западном берегу реки Иордан

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    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (499)

    (обновлено: )5701
    По сообщению полиции, в деревне Акраба на Западном берегу на стены мечети были нанесены надписи (ультраправого движения) "таг мехир", а также совершена попытка поджечь входную дверь.
    Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Два еврейских радикала совершили нападение на мечеть на Западном берегу реки Иордан, они подожгли входную дверь и нанесли на стены надписи агрессивного характера, заявила израильская полиция.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Рано утром было получено сообщение, что в деревне Акраба на Западном берегу на стены мечети были нанесены надписи (ультраправого движения) "таг мехир", а также совершена попытка поджечь входную дверь. Полиция направляется на место", — сообщается в Twitter израильской полиции.

    В результате поджога обгорела только дверь и часть дверного косяка. В целом здание мечети от огня не пострадало.

    Представители ультраправых еврейских кругов нередко выражают протест против тех или иных действий палестинцев или властей, поджигая или причиняя иной ущерб имуществу палестинцев и израильских арабов, мусульманским и христианским объектам, армейским базам. Такую тактику сами радикалы называют "таг мехир" — "ценник" в переводе с иврита. Израильское руководство считает это "еврейским терроризмом" и ведет с ним борьбу.

    Инцидент в Акрабе произошёл в преддверии очередных возможных столкновений палестинцев с израильской армией на границе с сектором Газа.

    Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

    Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

    Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

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