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    Число погибших палестинцем в столкновениях с израильской армией растет

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    Представитель министерства здравоохранения Палестины сообщил, что среди погибших в столкновениях был также палестинский журналист, который скончался в больнице от пулевого ранения.
    Солдаты армии Израиля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Число палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло десяти человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.

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    Haaretz.com/Youtube
    В израильском аэропорту столкнулись самолеты

    Ранее министерство здравоохранения сообщило о восьми погибших, а постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о гибели девяти человек.

    "Вчера погибли 10 человек, среди них один скончавшийся от ранения, полученного в прошедшую пятницу (6 апреля)", — сообщил представитель ведомства РИА Новости.

    Аль-Кедра добавил, что среди погибших был также палестинский журналист, который скончался в больнице от пулевого ранения вечером в пятницу.

    В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

    Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. 30 марта считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

    Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.

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