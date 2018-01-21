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    В Израиле исключили замену США как посредника в вопросах с палестинцами

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически заявил, что не может быть замены американской лидирующей роли в политическом процессе.
    Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что не согласится с попытками лишить США роли главного спонсора мирного процесса с палестинцами.

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    Те, возмущенные решением США признать Иерусалим израильской столицей, ранее объявили об отказе от практически монопольного до сих пор американского посредничества в ближневосточном урегулировании и призвали к его перезапуску на основе многосторонних форматов, включая международную конференцию.

    "У меня есть послание Абу Мазену (псевдоним палестинского лидера Махмуда Аббаса). Не может быть замены американской лидирующей роли в политическом процессе. Тот, кто не готов обсуждать с американцами мир, мира не хочет", — сказал Нетаньяху, который выступал на слете израильских послов.

    Президент США Дональд Трамп регулярно говорит о намерении найти решение палестино-израильского конфликта, но за первый год своего правления так и не представил никаких деталей обещанной ближневосточной "мегасделки".

    Достижение мира в регионе Нетаньяху назвал одной из центральных тем предстоящих переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в воскресенье в Израиль. Вопреки обыкновению, его двухдневный визит пройдет без заезда к палестинцам, отказавшимся принимать американского гостя.

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