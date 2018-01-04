Умер израильский писатель, выросший в Украине и переживший Холокост

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший Холокост, скончался в ночь на четверг в возрасте 85 лет, сообщает газета "Гаарец".

"Лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд скончался сегодня ночью. Ему было 85 лет. У него остались жена и трое детей", — пишет издание.

Аппельфельд родился в 1932 году в Румынии, вырос в состоятельной семье в украинском городе Черновицы (c 1944 г — Черновцы). С началом Второй мировой войны, когда Аппельфельду исполнилось восемь лет, город был оккупирован румынскими войсками, а его семья помещена в Черновицкое гетто. Мать застрелили на его глазах.

Аппельфельд был депортирован вместе со своим отцом в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Он бежал и скрывался в течение трех лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. После Второй мировой войны, Аппельфельд провел несколько месяцев в лагере для перемещенных лиц в Италии. В 1946 году он эмигрировал в Палестину.

Аппельфельд считается одним из самых значимых израильских авторов, который писал на иврите, хотя этого языка с детства он не знал. Его родным языком был немецкий, также он говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.

Обладатель иностранного почетного членства Американской академии искусств и наук, Аппельфельд опубликовал 43 книги, его произведения были переведены на 30 языков.

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В числе престижных наград писателя: премия Израиля по литературе, литературная премия имени Бялика, немецкая премия Нелли Закс "За совокупность литературных трудов, освещающих тему Катастрофы", французская премия Медичи в категории "лучшее зарубежное произведение" за роман "История жизни".

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