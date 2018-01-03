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    В США умер 90-летний глава мормонов Томас Монсон

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    Отметим, что скончавшийся Томас Спенсер Монсон был президентом самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
    Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни.

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    "Президент Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви, скончался во вторник, 2 января 2018 года в своем доме в Солт-Лейк-Сити", — говорится в заявлении на официальном сайте церкви.

    В возрасте 36 лет Монсон был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней после смерти его предшественника Гордона Хинкли.

    Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США. При администрации Рональда Рейгана Монсон был членом в президентском совете по частной деятельности.

    Ранее сообщалось, что один из создателей российского интернета Валерий Бардин скончался в возрасте 63 лет.

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