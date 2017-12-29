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    В мире

    В Мексике директор тюрьмы умер, узнав о побеге заключенных

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    В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    RIA News Дмитрий Знаменский

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Попытка побега заключенных из тюрьмы муниципалитета Лос-Кабос в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния привела к неожиданному последствию в виде смерти от инфаркта директора исправительного учреждения.

    Опубликовано видео, снятое преступниками во время побега из американской тюрьмы
    Канал KE ROLLO TV на youtube
    Появилось видео, снятое преступниками при побеге из тюрьмы США

    По сообщению министерства общественной безопасности штата, попытка вырваться из заключения была предпринята группой арестантов в четверг днем. Они напали на охрану, ответным огнем один беглец был убит, другой ранен. Также пуля ранила в женщину, пришедшую навестить заключенного родственника.

    В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.

    Ранее сообщалось, что отбывавшие срок в тюрьме Оранж Каунти в американском штате Калифорния Хосейн Найер, Джонатан Тью и Тьен Дуонг запечатлели свой побег на видео.

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