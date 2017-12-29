В Мексике директор тюрьмы умер, узнав о побеге заключенных

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Попытка побега заключенных из тюрьмы муниципалитета Лос-Кабос в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния привела к неожиданному последствию в виде смерти от инфаркта директора исправительного учреждения.

По сообщению министерства общественной безопасности штата, попытка вырваться из заключения была предпринята группой арестантов в четверг днем. Они напали на охрану, ответным огнем один беглец был убит, другой ранен. Также пуля ранила в женщину, пришедшую навестить заключенного родственника.

В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.

Ранее сообщалось, что отбывавшие срок в тюрьме Оранж Каунти в американском штате Калифорния Хосейн Найер, Джонатан Тью и Тьен Дуонг запечатлели свой побег на видео.