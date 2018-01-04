Взрывоопасный Ближний Восток. Израиль нанес удар по сектору Газа

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Израильские истребители нанесли удар по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля.

"В ответ на три ракеты, запущенные вчера (в среду, 3 января, — Ред.) по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре", — сообщает армия в Twitter.

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В заявлении также отмечается, что армия "продолжит использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан Израиля" и не позволит нарушить суверенитет государства.

Ранее в среду пресс-служба израильской армии сообщила о трех пусках ракет по израильской территории.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.