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    Взрывоопасный Ближний Восток. Израиль нанес удар по сектору Газа

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    В ответ на три ракеты, запущенные по южным израильским поселениям из сектора Газа, "истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре".
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Израильские истребители нанесли удар по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля.

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    "В ответ на три ракеты, запущенные вчера (в среду, 3 января, — Ред.) по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре", — сообщает армия в Twitter.

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    В заявлении также отмечается, что армия "продолжит использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан Израиля" и не позволит нарушить суверенитет государства.

    Ранее в среду пресс-служба израильской армии сообщила о трех пусках ракет по израильской территории.

    Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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