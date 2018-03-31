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    Конфликт в секторе Газа. Число погибших палестинцев возросло

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    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (498)

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    Накануне началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения". По последним данным, в результате столкновений в секторе Газа с силами безопасности Израиля погибли 17 палестинцев.
    Ruptly

    Количество погибших при столкновении с силами безопасности Израиля в секторе Газа возросло до 17 человек, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

    Ахед Тамими
    Palestinechronicle.com
    Ахед Тамими - символ 330 палестинских детей, заключенных в тюрьмы Израиля

    Как сообщил Мансур журналистам в ООН, армия Израиля "разместила снайперов, привела танки и начала масштабную военную операцию против мирных палестинцев в секторе Газа". "На данный момент были убиты более 17 палестинцев, включая детей моложе 16 лет, и почти 1,5 тысячи раненых", — сказал дипломат.

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    Совет Безопасности ООН позже проведет заседание в связи с обострением ситуации в секторе Газа.

    Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа и защитить палестинцев.

    В пятницу, 30 марта, началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

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