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    Порошенко прокомментировал завершение переговоров о ЗСТ с Израилем

    (обновлено: )6701
    Петр Порошенко заявил, что с нетерпением ждет "друга Биньямина Нетаньяху" для подписания соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. По его мнению, это даст "импульс нашей двусторонней торговле".
    Петр Порошенко
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем создаст возможности для развития двусторонней торговли, считает президент Украины Петр Порошенко.

    Ранее в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина завершила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли, рассчитывает в ближайшее время согласовать сроки подписания соглашения.

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    "Как и договорились с премьер-министром Израиля в феврале в Давосе, переговоры по ЗСТ Украина — Израиль успешно завершены. Заключение соглашения даст импульс нашей двусторонней торговле. С нетерпением жду визита моего друга Биньямина Нетаньяху (премьер-министра Израиля — Ред.) в Киев для подписания (соглашения — Ред.)", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Петр Порошенко/Facebook, 28 марта 2018

    В декабре 2015 года президент Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли, однако по истечению двух лет документ так и не удалось подписать. Ранее Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли. При этом спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн ранее рассчитывал на подписание соглашения о ЗСТ в 2017 году.

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