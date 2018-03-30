Танки и авиация ответили на обстрел из Газы - армия Израиля

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Израильские военные задействовали танки и авиацию в ответ на обстрел со стороны палестинских боевиков на северной границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Перестрелка произошла в разгар массовых акций протеста, для пресечения которых солдаты применяли оружие, застрелив, по данным палестинских медиков, в общей сложности 14 человек и ранив свыше тысячи.

"Два террориста подошли к забору безопасности и начали стрелять в направлении военных. Войска немедленно открыли ответный огонь по нападавшим… а также трем расположенным по соседству террористическим объектам (правящего в Газе) движения ХАМАС с использованием танков и авиации", — говорится в сообщении.

С израильской стороны потерь нет. О результатах ответного огня армия не сообщает.

"Нападение стало очередным подтверждением того, что террористические организации в секторе Газа используют беспорядки для прикрытия террористической деятельности", — подчеркнули в пресс-службе.

В армии подсчитали, что в массовых протестных акциях вдоль границы с сектором Газа участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые бросали в военных камни, бутылки с зажигательной смесью и пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения.

События пятницы задуманы как начало полуторамесячной череды выступлений под общим названием "Великий марш возвращения". Кульминационное завершение организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

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Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.

Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля. Израильтяне категорически против, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.

По оценкам ООН, беженцы составляют 1,3 миллиона из двух миллионов жителей сектора Газа.