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    Украина завершила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли

    (обновлено: )6901
    По словам Владимира Гройсмана, в ближайшее время будет проведена работа для подписания соглашения о ЗСТ с Израилем. Он также выразил надежду, что для согласования этого вопроса в Украину с визитом прибудет израильский премьер.
    Флаги Украины и Израиля перед зданием Администрации президента Украины
    УНИАН Александр Синица

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина завершила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли и рассчитывает в ближайшее время согласовать сроки подписания соглашения.

    Флаги Украины и Израиля перед зданием Администрации президента Украины
    УНИАН Александр Синица
    У Израиля есть повод не подписывать ЗСТ с Украиной

    "Я хочу огласить, что мы интенсивно проводили в 2017 году работу по завершению переговоров о ЗСТ с Израилем, с которым мы уже сегодня торгуем почти 800 миллионов долларов в год без соглашения. Сегодня такие переговоры закончились, сегодня будет совместное заявление правительств и министерств Израиля и Украины, что мы вышли на финализацию подписания соглашения о ЗСТ", — сказал Гройсман в среду на заседании правительства.

    По его словам, в ближайшее время будет проведена работа для подписания такого соглашения, выразив надежду, что для согласования этого вопроса в Украину с визитом прибудет премьер Израиля.

    В декабре 2015 года президент Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зонесвободной торговли, однако по истечению двух лет документ так и не удалось подписать.

    Ранее Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли. При этом спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн ранее рассчитывал на подписание соглашения о ЗСТ в 2017 году.

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