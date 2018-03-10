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    Полиция Израиля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация на границе Палестины и Израиля
    Кровавые столкновения на границе Израиля и Палестины 
    02:29 11.12.2017
    407Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Израильская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ в ходе столкновений с палестинцами в Вифлееме, передает корреспондент РИА Новости, который пострадал в результате действий силовиков.
    Израильские полицейские на месте нападения недалеко от Старого города Иерусалима
    В Страстную пятницу в Иерусалиме зарезали туристку из Британии
    17:12 14.04.2017
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    На девушку в вагоне трамвая напал 57-летний житель арабского района Рас аль-Амуд в Восточном Иерусалиме. Ее в критическом состоянии доставили в одну из городских больниц, где она скончалась от ножевых ранений.
    Момент теракта в Иерусалиме. Видео
    Момент теракта в Иерусалиме (18+) 
    04:24 09.01.2017
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    В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.
    Теракт в Иерусалиме
    Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме
    23:59 08.01.2017
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    По заявлению полиции, террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, - это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.
    Полиция в Иерусалиме. Архивное фото
    Неизвестный бросился с ножом на пожилого израильтянина в Иерусалима
    23:57 02.05.2016
    76На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По информации израильской полиции, мужчина 60 лет получил ножевое ранение в иерусалимском Старом городе. Полицейские и пограничники ищут подозреваемого.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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