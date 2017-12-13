Вендетта по-одесски: неизвестные подожгли Lexus главы управления земресурсов

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Одессе двое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в Lexus начальника управления земельных ресурсов Одесского горсовета Дмитрия Кота, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Нацполиции.

"Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus", — отметил полицейский.

Инцидент произошел около 21:00 во вторник, 12 декабря.

Автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1, возле здания, в котором размещено управление земресурсов.

Огонь потушили вахтеры. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

7 канал В Одессе неизвестные бросили "коктейль Молотова" в авто чиновника

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью сгорели около 20 автомобилей. Так около 3 часов ночи на территории жилмассива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Очагов возгорания было два, расстояние между ними составило около 150 метров. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично.