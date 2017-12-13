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    Происшествия

    Вендетта по-одесски: неизвестные подожгли Lexus главы управления земресурсов

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    (обновлено: )53630
    По информации полиции, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus. Автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1.
    В Одессе неизвестные бросили коктейль Молотова в авто чиновника
    7 канал

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Одессе двое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в Lexus начальника управления земельных ресурсов Одесского горсовета Дмитрия Кота, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Нацполиции.

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    "Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus", — отметил полицейский.

    Инцидент произошел около 21:00 во вторник, 12 декабря.

    Автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1, возле здания, в котором размещено управление земресурсов.

    Огонь потушили вахтеры. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

    7 канал
    В Одессе неизвестные бросили "коктейль Молотова" в авто чиновника

    Ранее сообщалось, что в Одессе ночью сгорели около 20 автомобилей.  Так около 3 часов ночи на территории  жилмассива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Очагов возгорания было два, расстояние между ними составило около 150 метров. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично.

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