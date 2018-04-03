Из Днепра. Декоммунизация - это почти дерусификация

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РИА Новости Украина

Давняя народная примета: если в Украине начинают обсуждать язык общения, значит, грядут выборы. Не могут политики оставить эту "козырную тему в покое, отмечает днепровская газета "Горожанин".

Разумеется, с самого начала было понятно, что вторым этапом декоммунизации станет дерусификация. Что, собственно, и происходит. Но вот что делать с русской культурой, на которой выросли миллионы украинцев, никто не пояснил. Напрямую её, конечно, не запретишь – в Европе не поймут! Но что-то делать надо! Ну и в соцсетях всячески её унижают. Причем на её же языке!

Будем Тургенева читать на английском?

В языковую полемику вступили блогеры всех времен и народов города Днепра, которые преимущественно отстаивают такую точку зрения: "Да, русский язык есть! Куда ж его девать? Но через 20-30 лет его в нашем городе точно не услышишь. Если же спустя полвека кто-то в Днепре заговорит по-русски, то тем самым сразу обнаружит в себе чужеземца.

Кто знает, возможно, во второй половине XXI века так оно и будет. Но до того времени еще и дожить нужно. А что делать сейчас? Чтобы понять, на каком языке говорят наши земляки, достаточно просто прогуляться по городу и послушать народ. Преимущественно на русском. Это, само собой, пенсионеры-ватники. Но и чиновники в своём кругу предпочитают язык Пушкина и Тургенева. Даже дети во дворах общаются, как правило, на языке страны-агрессора. Привычка!

Но хитроумные блогеры пытаются доказать несостоятельность "великого и могучего, разумеется, в сравнении с украинским. И уже дело дошло до семантики. Пишут, что украинский намного богаче, осмысленней и образней русского. И вообще, на фиг нам этот "собачий язык? Ну а если кому-то приспичит зачем-то почитать, к примеру, Тургенева, так можно его прочесть в переводе на английский.

Конечно, такие дискуссии по-своему занимательны. Но какой в них прок? Известно же, что язык всегда идет за его носителем – то есть за народом. Как сегодня днепряне на улицах говорят – такова и есть истина, отметил автор статьи Александр Разумный.

Ну а что там будет потом, кто доживет – узнает. Хотя вряд ли при всем желании удастся окончательно вытравить из Украины "вражий язык, так же как французский из Туниса или английский из Индии.

Но Бог с ним, с языком. Гораздо интереснее высказывания можно прочесть о русской классике.

Вся русская литература – это мрак, ужас и трэш

Некоторые посты в соцсетях просто-таки удивительны:

"Трэш. В ленте подняли тему "великой русской литературы. Боже, почему люди не читают? Ну перечитайте же сейчас! И вы поймете, что вся русская литература — это мрак, ужас и трэш, актуальная только в контексте того времени и старательно выложенная ватой во времена совка, но совсем нечитабельная сейчас. Ненужная и местами мерзкая. И что именно ею вдохновленная интеллигенция радостно приветствовала большевистскую революцию. Помните "Всем самым лучшим в себе я обязан книгам — Горький. Лучше бы он не читал, — прочел я недавно откровение в ФБ и таки задумался.

А особенно умилило, меня одно словечко – "вся.

Цветаева, Пастернак, Мандельштам! А как же столь любимые в либеральной среде Довлатов и Жванецкий?

Пытаюсь понять логику автора. И почему она нечитабельная? По количеству постановок Чехов — второй в мире после Шекспира. Достоевский опять же… Что за бред!

Оно, конечно, образ мыслей ненаказуем. Но что даёт такой пост?

Вспомнился случай 10-летней давности. Пришел в редакцию такой себе 45-летний поэт-самоучка, дал прочесть стихи…

— Понимаете, очень небрежные они у вас, — говорю стихотворцу.

— А что делать? – спрашивает он.

— Читайте! Чтение — главный труд поэта.

— Читал уже и Пушкина, и Высоцкого, — отвечает автор. — Лабуда! Один-два стишка еще ничего, а остальное — фигня полная.

Кто б мог подумать, что спустя годы также уничижительно, хотя и более интеллигентно, выскажется в адрес русских классиков директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Русский язык — не только в России

Есть и еще один, быть может, главный аспект языковой проблемы. Что делать с русскоязычной культурой в Украине? Почему не принять программу поддержки патриотических русскоязычных авторов? Несколько лет назад еще в старой "Свободе слова эти вопросы ведущий Андрей Куликов задал министру культуры Евгению Нищуку. Но последний, к моему изумлению, взял да и съехал с темы. Понятное дело, тема эта невыгодная и непопулярная, но она ж есть! А правительство над нами и поставлено, чтоб решать самые сложные наши вопросы. Но не тут-то было.

В начале нынешнего года своё видение этого вопроса высказал в интервью "Деловой столице самый известный украинский писатель Андрей Курков.

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль", – пояснил свою мысль писатель.

Он подчеркнул, что "речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов – и парламентских, и президентских.

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Вот как раз этот довод и убедил бы политиков. Если б они точно знали, что языковой вопрос действительно может повлиять на результаты волеизъявления, кандидаты в слуги народа наверняка что-то придумали бы. Уж не сомневайтесь! Но забыли бы об этом в ближайший же понедельник. Как всегда…