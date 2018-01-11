Спецкор: в зоне АТО еще вчера было спокойно, как никогда ранее

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За прошедшие сутки, 9 января, в зоне АТО было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По его информации, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Как отмечают в пресс-центре штаба АТО, обстрелы велись на луганском направлении в районе Светлодарской дуги, а на донецком направлении — на Приазовье и вблизи Павлополя.

Подробнее о ситуации на востоке страны в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Какая ситуация была в течение суток на Донбассе? Где велись активные боевые действия, где были обстрелы? РИА Новости | Перейти в фотобанк Зона АТО: Ясиноватая сидит без газа и отопления, кого благодарить

— Сейчас на всей территории зоны АТО, неподконтрольных территориях и линии соприкосновения — тихо, не стреляют, и выстрелов не слышно нигде. Мы понимаем, что главное — это информация идет из Донецка, там больше всего людей. Все равно это центр этих территорий. Так вот, там уже несколько дней не было слышно выстрелов. И сегодняшний день исключением не стал. Действительно, были обстрелы вчера в районе под Мариуполем, это Павлополь, и это плохая тенденция, нехорошая тенденция. Потому что под Мариуполем последнее время было также условно тихо. И поэтому применение здесь минометов в том числе — это несколько настораживает и местных жителей пугает.

Если же говорить о Луганском направлении, Светлодарской дуге, там применялось, по нашим данным, только стрелковое оружие, и это здесь никого даже не удивляет. И я вам скажу, что по отчетам Луганской ОГА, по их данным обстрелов вчера не было, и в Луганске также выстрелов не было слышно. То есть если говорить о начале года, и о том, что происходит на этих территориях, то по моим ощущениям и по словам людей, которые находятся там, это, пожалуй, наверное, самое спокойное начало года за всю историю конфликта. И естественно, люди с оптимизмом смотрят в будущее, потому что есть надежда, что эта тенденция продолжится.

Не считают люди, которые там проживают, что сейчас пока еще праздники, затишье, а потом начнется активизация, эскалация?

— Да, этого боятся всегда. И тем более, обычно привязываются страхи именно к праздникам, к началу праздников. То есть из праздников здесь выходят более спокойно, но опасения, безусловно, остаются. Тем более что регион все равно взрывоопасный, и обострение может случится в любую минуту. Но надежда и тенденция последних дней все-таки настраивает людей на позитивный лад. Опять же, когда наступают будни, и наступает рабочий режим, ситуация несколько успокаивается, нормализуется. И повторюсь, именно то, что последние дни стрелять стали меньше, и для меня главное, важный показатель — то, что не слышны выстрелы в районе Донецка. Это важно. И в это верят. Об этом действительно говорят.

СМИ сообщали, что вчера вечером поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел. В результате в одном из домов оказались заблокированы двое жителей. Их не смогли эвакуировать из-за обстрела, и выбрались они сегодня утром. Что вам известно по этому поводу?

— Насколько я знаю, люди живы, к счастью. Даже если есть повреждения, они незначительные. Зайцево — это поселок, находящийся постоянно под огнем, это небольшой поселок, там одноэтажные дома в основном. Собственно, обстрел, скорее, носил провокационный характер. И что это было, пока официальной информации нет. Но, тем не менее, сейчас также в Зайцево достаточно спокойно, выясняется ситуация и выясняются подробности.

А какова ситуация на пунктах пропуска? Сегодня контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" начал работать по новому режиму — с 7 утра до 5 часов вечера. Почему изменился график работы? Как на это отреагировали местные жители? facebook.com/ato Донбасс: праздники прошли, обстрелы возобновились

— Пункты пропуска работают в штатном режиме, и также, как и во всей зоне конфликта, там не было острых ситуаций, очень острых, скажем, ситуаций в течение всех праздников. И не было большого потока машин. То есть был определенный всплеск перед праздниками, когда, я так понимаю, что ехали люди с мирных территорий к своим родственникам. И сейчас она нормализовалась и вернулась в будничный режим. И уже есть определенная тенденция к тому, что выравнялось количество переходящих ежедневно пункты пропуска людей. То есть до 30 тысяч — это норма будничных дней. В праздничные дни было меньше. Потому что, естественно, люди были дома и в основном никуда не ездили.

То, что касается Станицы Луганской, действительно, она стала работать на час больше для того, чтобы сгладить социальную напряженность, как говорят, поскольку там возникали большие очереди. Это пеший пункт пропуска. И здесь есть один момент — это единственный пункт пропуска, который ведет в Луганскую область, и заехать туда можно только через Донецкую область. Заезжая через Донецкую область, жители Луганска автоматически попадали еще на одни пункты пропуска между так называемой ДНР и ЛНР. Это тоже проблема, это проверка документов, и это сложности. Вот остается только пеший пункт пропуска — Станица Луганская, поэтому там были очереди в последнее время.

Какова ситуация на оккупированных территориях с водоснабжением, электроснабжением, продуктами питания, лекарствами?

— Тут уже все достаточно стабильно, спокойно, и катастрофической ситуации нет. То, что касается коммунальных служб, они все-таки работают: есть отопление, есть вода, есть газ, есть электричество. Естественно, это касается больших населенных пунктов, потому что определенные проблемы в селах на линии разграничения едва ли не ежедневно возникают. Что же касается именно продуктов и медицинского обеспечения, то лекарств, конечно, не хватает. И за чем едут местные жители из того же Донецка, Луганска сейчас на мирные территории, это для того, чтобы купить лекарства.

Читайте также: Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

Накануне президент Петр Порошенко подписал закон об ускоренном запуске вещания на оккупированные территории Донбасса. Какая реакция жителей? Что это может поменять в информационной плоскости, как считаете?

— Безусловно, людям не хватает информации. Поскольку в период информационной войны, никуда не денешься, смотреть одну сторону и находится все время под одним мнением, которое тиражирует как телевидение, так и радио местное. Естественно, люди говорят о том, что было бы неплохо, чтобы была возможность смотреть наше телевидение. Но в общем-то об этом не так, чтобы много говорят. Поскольку это не самая актуальная тема, наверное, с учетом тех проблем, которые там сейчас возникают. Но, тем не менее, есть определенные надежды на то, что это получится сделать.

Ранее спецкор Артем Маслаков сообщал, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса на время новогодних праздников будет введено усиленное патрулирование полиции.