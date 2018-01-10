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10.01.201818:49
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    Бортник: в Донбассе будет ужас без конца

    (обновлено: )547
    Конфликт в Донбассе перешел к хронической стадии, международное посредничество исчерпало себя в части завершения кризиса и реальное решение пока лежит в плоскости прямого диалога между Украиной и РФ, Киевом и ОРДЛО, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    РИА Новости Украина

    Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в интервью "Европейской правде", что переговоры о развертывании миротворческой миссии в Донбассе провалились из-за неконструктивной позиции России. 

    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Дело Ноздровской и миротворцы на Донбассе: у страны тяжелое похмелье

    "Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", — заявил постпред.

    Дипломат также считает, что подвижек в вопросе миротворцев "в ближайшее время не будет" и тема закрыта.

    "Ситуация прогнозируемая, и об этом неоднократно говорилось — стороны пытались использовать тему "миротворцев" для достижения невоенной победы в конфликте, но здесь настолько все прозрачно и очевидно, что не могло сработать. Для обеих сторон это игра в миротворчество на фоне тупика в Минске и замерзания "Нормандского формата", — написал на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского иститута анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. 

    Ситуация в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его мнению, российский вариант — миротворцы-охранники ОБСЕ — по замыслу РФ должен был приблизить Украину к выполнению политической части Минска — выборы, амнистия, автономия, на что нынешний президент Украины накануне выборов, и на фоне усиления "ястребов" в США не пойдет.

    "Украинский вариант — выбрасывание РФ и сепаратистов из Донбасса руками миротворцев и передача границы под их контроль — возможен лишь в случае международного признания украинско-российской войны, размещении миротворцев не только на границе — начальной линии фронта, линии разграничения — временной линии фронта, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей — зоне конфликта, обо всем украино-российской границе — потенциальной линии фронта — также надо думать. Но на такой вариант не подойдет РФ, не согласятся на Западе и контролеры "контрабаса" будут против", — считает Бортник.

    Политолог прогнозирует, что пока нас ждет "ужас без конца" по меньшей мере до 2020 года, с существенными рисками эскалации со второй половины 2018-го.

    "Конфликт перешел к хронической стадии, международное посредничество исчерпало себя в части завершения кризиса и реальное решение пока лежит в плоскости прямого диалога между Украиной и РФ, Киевом и ОРДЛО", — заключил Бортник.

    Публикация Руслана Бортника

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