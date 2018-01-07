Из зоны АТО в соседние области массово бегут волки

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Из зоны АТО в соседнюю Днепропетровскую область массово бегут волки. Об этом сообщил заведующий сектором охотничьего хозяйства при областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Александр Олейник, передает "Днепр вечерний".

О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов, которые видели диких животных недалеко от своих домов.

Олейник говорит, что ситуация не критическая.

"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села", — говорит специалист.

Ранее сообщалось, что на территорию частной школы Хигасияма японского города Киото проникли два кабана. Животные бегали по зданию учебного заведения, а один из них "искупался" в школьном бассейне.