Иностранцы в АТО: добровольцы оказались не нужны государству

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Добровольцы против командиров

В украинской армии разгорается громкий скандал – с грузинским акцентом. Представители так называемого "Грузинского легиона", входящего в виде третьей роты в 25-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады, заявили о выходе полного состава подразделения из рядов ОМБР.

Демарш, объясняют в батальоне, – это знак протеста против политики командования. Руководство обвиняют в некомпетентности и даже предательстве, а также в "отжиме" снаряжения, купленного на деньги волонтеров для бойцов интернациональной бригады, которая воевала в составе военной группировки Украины.

В ответном комментарии ВСУ заявили, что выпад “Грузинского легиона» – попытка дискредитации волонтерского и добровольческого движения. При этом в командовании армии подчеркнули, что "особый статус" "легионеров" – всего лишь игра слов. Фактически его нет – интернационалисты входят в состав частей Вооруженных сил.

Грузинский десант

Но стороны конфликта в итоге сошлись, что общая численность "Грузинского легиона" с момента вхождения в ряды ВСУ не превышала 40 бойцов. Известный волонтер, сторонник и советник президента Порошенко Юрий Бирюков написал в Facebook, что "их (имеется в виду "Грузинский легион" – Ред.) там три десятка человек, это банальный пехотный взвод. Формально – третья рота 25-го батальона 54-й бригады. По численности – полный взвод. Обычный, линейный, тривиальный пехотный взвод. Который что-то себе там решил. Хотя таких обычных пехотных взводов у нас на передовой сотни”.

"В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не верю и не поверю никогда. Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм", – заявил Бирюков.

При этом он добавил, что "в ВСУ – десятки национальностей и полторы сотни тысяч военных. Есть герои и есть трусы, есть фанатики и есть "тянущие лямку". Но якуты (у нас есть якуты) не "танцуют" ритуально вокруг своей национальности, евреи (у нас есть евреи) не формируют Еврейские когорты, а монголы (у нас есть монголы) не организовывают Орду".

А в соцсетях в это время появились многочисленные версии, что часть приехавших в Украину "легионеров" – совсем не защитники страны, а "промышляющие рейдерством и отжимом предприятий".

В целом же грузины – самая многочисленная группа иностранцев, с начала военного конфликта в Донбассе выступившая на стороне Украины. Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили рассказывал польской Газета Выборча, что к февралю 2016 года “Легион”, в котором было около 100 бойцов, включили в состав 25-го батальона "Киевская Русь".

Кто воюет за Украину

Еще один "национальный" батальон в зоне АТО – имени Джохара Дудаева, состоящий преимущественно из чеченцев. Подразделение названо в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия. Батальон принимал участие в боях за Иловайск, где понёс серьёзные потери. В начале 2015 года подразделение участвовало в боях за Дебальцево, где был убит первый командир отряда Иса Мунаев.

Добровольцами в батальон записались полковник ВС Азербайджана, бывший заместитель министра обороны Азербайджана Иса Садыгов, кавалер ордена "Герой Ичкерии" фотограф Сергей Мельникофф, Нуреддин Исмаилов, который во время Карабахской войны командовал отрядом "Серые волки", погибшая под Киевом Амина Окуева – жена Адама Осмаева.

По оценкам военных экспертов и Генштаба Украины, в зоне АТО на стороне Киева воюют около тысячи иностранцев – из Грузии, Беларуси, США, Франции и РФ. До легализации все они входили в состав добровольческих батальонов, но после того, как им дали право заключать контракты с ВСУ, часть иностранцев предпочла служить официально.

А в самопровозглашенной ДНР в октябре 2017 года заявили, что на стороне ВСУ в Донбассе воюют почти 900 иностранных инструкторов и наемников: “более 60 польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня”.

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"Помимо этого, в так называемой зоне АТО на донецком и мариупольском направлениях отличились батальон бандитов из Грузии с громким названием "Грузинский национальный легион", а также венгерский батальон "Мадьяр" общей численностью до 500 человек", – утверждают в непризнанной ДНР.

Добровольцы под угрозой

В то же время у воюющих на стороне Украины иностранцев есть большая проблема: власти обещали обеспечить им убежище, защиту и гражданство, но по факту добровольцы получают отказы и бюрократические проблемы, "зависая" в неопределенном юридическом статусе. Из-за этого многим из них грозит высылка на родину, где уже ждут уголовные дела за наемничество или участие в вооруженных силах другого государства.

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Получается, добровольцы не нужны государству, которое они защищают?