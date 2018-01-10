Без знака качества. Идеологические премудрости 2018 года

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские власти в предвыборный (в 2019 году – плановые выборы президента) год оказались в затруднительном положении. Нужно найти некую объединяющую национальную идею, которая и поднимет рейтинги первых лиц, и не станет раздражителем для разных групп украинцев.

Перед Майданом 2014 года и после его победы такой идеей была Евроинтеграция. Но сейчас из Европы в идеологическом плане власти выжали максимум: безвиз есть, тарифы ЖКХ и цены – как в Евросоюзе, а вот с членством для Украины там откровенно не спешат. Уже даже не намекают, а прямым текстом говорят, что вопрос этот – не на повестке дня. Приходите лет через 20-30.

Получается, для украинцев нужна новая "морковка" в виде обещаний светлого завтра. Или – сдерживающий фактор, что без власти будет еще хуже.

РИА Новости Украина собрало будущие идеологические опоры власти — о чем будут говорить, что обещать и что запрещать.

Прочь от России – еще дальше

В отношениях с РФ власть явно повышает градус, хотя и не переходит красной черты. Нет прямого авиасообщения, регулярно пополняются разнообразные "черные списки", на железной дороге вводится биометрический контроль… Но в то же время, виз для россиян не ввели, дипломатических отношений не разорвали. Вектор на конфронтацию, можно уверено говорить, сохранится.

А вот удастся ли обойтись только риторикой или, в угоду "патриотическому электорату", придется действительно "рвать по-живому" – насущный вопрос для власти в 2018 году.

Возвращение Крыма и Донбасса

Здесь тоже изменений, скорее всего, не предвидится. Мы вновь будем слышать стратегическую линию в заявлениях на возврат Крыма и "реинтеграцию" Донбасса. Однако фактически политическая часть минских соглашений – в тупике, их выполнение крайне болезненно для властей и особенно президента Порошенко. Правда, уже в конце 2017 года стороны конфликта обменялись пленными, что вселяет надежду на мирное урегулирование в Донбассе. Но позволит ли это сделать "партия войны"?

Борьба с внутренними врагами – "пятой колонной"

Власти необходимо укреплять себя и показывать собственные успехи в борьбе с врагами. За неимением больших достижений на внешней арене (с ближайшими соседями рассорились из-за закона "Об образовании"), нужны хотя бы "победы" внутри страны. Главные мишени в таком случае – оппозиционные политики, несогласные СМИ, активисты.

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На эту "пятую колонну" власть наверняка будет традиционно кивать как на предателей и разрушителей страны изнутри.

Можно расслабить затянутые пояса?

Порошенко с премьером Гройсманом уже аккуратно заговорили, что период затягивания поясов закончился, приходит время экономического роста. Правда, улучшений пока не ощутило абсолютное большинство украинцев… Но разве это помешает власти рапортовать о "перемоге"(победе)?

Путь на Запад

Даже если путь в Евросоюз и НАТО для Украины закрыт, о нем все равно можно говорить. Ведь Украина по-прежнему, если верить ее первым лицам, оберегает Европу от нашествия варваров с Севера и стремится влиться в "западную семью народов". А кто в это не верит, рискует легко нарваться на ярлык "зрадныка" (предателя) или "агента Кремля".

Нужны деньги – а власть дает шоу

Сегодня тем, которые объединили бы все украинское общество, просто нет, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

"На национальных, националистических идеях, я думаю, можно объединить только 20-25% населения. Зато этот процент населения может быть более шумным, создает такой шумовой информационный эффект в тех же соцсетях, что кажется, что объединили 50% общества, хотя на самом деле 20-25% и может даже ниже", – отмечает политолог.

Единственная тема, реально объединяющая общество, – это благосостояние самого общества, повышение уровня жизни, уверен Спиридонов. Но, к сожалению для власти, в этом плане ей особо нечего предъявить.

"Нет таких успехов, таких результатов. Попытаются, конечно, в предвыборный (2018) или выборный (2019) год улучшить ситуацию. Попытаются немного поднять "социалку", пенсии, минимальную зарплату. Но не особо. Потому что особых таких ресурсов нет", – говорит эксперт.

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А вот что власть будет делать, прогнозирует он, так это постоянно отвлекать внимание украинцев различными шоу и "громкими" новостями.

"Национальные идеи не катят, военные идеи – тоже не особо. … Пожалуй, каждый украинец хотел бы жить чуть лучше материально, включая даже миллиардеров – им тоже не хватает", – подытожил политолог.