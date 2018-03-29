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    Общество

    В Запорожье митингующими перекрыт центральный проспект

    (обновлено: )10820
    В Запорожье вторую неделю подряд рабочий коллектив "Запорожьеоблэнерго" выходит на массовый протест в центре города. Протестующие перекрывают центральную магистраль, чтобы власти прислушались к их требованиям.
    Работники Запорожьеоблэнерго перекрыли проспект Соборный 29 марта 2018 г.я
    Фото gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг состоялась акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго", которые добиваются выплаты заработной платы.

    В предыдущий раз сотрудники облэнерго, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, перекрывали центральную улицу города 21 марта.

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    "Реакции от администрации они так и не дождались, поэтому сотни участников отправились на главный проспект города и перекрыли движение. Митингующие добиваются привлечения внимания к ситуации, которая сложилась на предприятии "Запорожьеоблэнерго": сотрудники увольняются, а те, кто остался, не получают заработной платы", — сообщает gazeta.zp.ua.

    В минувшем году трудовой коллектив "Запорожьеоблэнерго" объявил забастовку из-за трехмесячной задолженности по заработной плате.

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