В Запорожье митингующими перекрыт центральный проспект

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг состоялась акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго", которые добиваются выплаты заработной платы.

В предыдущий раз сотрудники облэнерго, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, перекрывали центральную улицу города 21 марта.

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"Реакции от администрации они так и не дождались, поэтому сотни участников отправились на главный проспект города и перекрыли движение. Митингующие добиваются привлечения внимания к ситуации, которая сложилась на предприятии "Запорожьеоблэнерго": сотрудники увольняются, а те, кто остался, не получают заработной платы", — сообщает gazeta.zp.ua.

В минувшем году трудовой коллектив "Запорожьеоблэнерго" объявил забастовку из-за трехмесячной задолженности по заработной плате.