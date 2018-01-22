Пять дней без света. В Одесской области люди перекрыли дорогу

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Жители села Бритовка Белгород-Днестровского района в Одесской области в понедельник перекрыли дорогу, пишет 048.

По словам местных жителей, в их домах отсутствует электричество в течение пяти дней.

Недовольные люди требовали отремонтировать электросети, у многих есть маленькие дети.

Люди постоянно ходили по пешеходному переходу, блокируя автомобильное движение.

На месте происшествия дежурила полиция.

В конце декабря несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе. Люди возмущены, что у них перекрыли воду и отключили отопление. Они ходили по перекрестку и не давали водителям проезжать.