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    Общество

    Пять дней без света. В Одесской области люди перекрыли дорогу

    (обновлено: )14330
    По данным местного издания, электричество в Бритовке отсутствует пять дней. У многих жителей есть маленькие дети. Недовольные селяне ходили по пешеходному переходу, блокируя автомобильное движение.
    Перекрытие дороги в Одесской области
    048.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Жители села Бритовка Белгород-Днестровского района в Одесской области в понедельник перекрыли дорогу, пишет 048.

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    По словам местных жителей, в их домах отсутствует электричество в течение пяти дней.

    Недовольные люди требовали отремонтировать электросети, у многих есть маленькие дети.

    Люди постоянно ходили по пешеходному переходу, блокируя автомобильное движение.

    На месте происшествия дежурила полиция.

    В конце декабря несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе. Люди возмущены, что у них перекрыли воду и отключили отопление. Они ходили по перекрестку и не давали водителям проезжать.

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