Недовольные одесситы перекрыли улицу

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе, пишет "Думская".

Люди возмущены, что у них перекрыли воду и отключили отопление. Они ходят по перекрестку и не дают водителям проезжать.

В акции протеста участвуют даже дети, в том числе грудной младенец в коляске.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко сообщила: "Мы отводим транспорт, в связи с чем ожидаются затруднения в движении".

Напомним, в Николаеве возле Варваровского моста утром 27 декабря была перекрыта дорога работниками госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" (бывший завод им. 61 коммунара).