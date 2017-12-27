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    Общество

    Недовольные одесситы перекрыли улицу

    (обновлено: )21812
    Люди возмущены, что у них перекрыли воду и отключили отопление. Они ходят по перекрестку и не дают водителям проезжать по улице Водопроводной в Одессе.
    Перекрытая улица в Одессе, 27 декабря 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе, пишет "Думская".

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    Люди возмущены, что у них перекрыли воду и отключили отопление. Они ходят по перекрестку и не дают водителям проезжать.

    В акции протеста участвуют даже дети, в том числе грудной младенец в коляске.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко сообщила: "Мы отводим транспорт, в связи с чем ожидаются затруднения в движении".

    Напомним, в Николаеве возле Варваровского моста утром 27 декабря была перекрыта дорога работниками госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" (бывший завод им. 61 коммунара).

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