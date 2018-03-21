наверх
21.03.201816:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Центральную улицу Запорожья перекрыли протестующие работники облэнерго

    (обновлено: )19301
    Сотни работников "Запорожьеоблэнерго" прошли колонной по центральной улице Запорожья и перекрыли ее неподалеку от областной госадминистрации. Уже более полугода на предприятии проблемы с выплатой зарплаты.
    Акция протеста работников Запорожьеоблэнерго 21 марта
    Фото gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в среду состоялась массовая акция работников "Запорожьеоблэнерго", которые протестуют против задолженности по заработной плате.

    Ранее сотрудники "Запорожьеоблэнерго" объявляли забастовку, требуя вернуть долги по зарплате.

    Смотрите также: В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД

    В среду, 21 марта, несколько сот человек прошли колонной по проспекту Соборному — главной улице Запорожья — и перекрыли ее на подходах в Запорожской облгосадминистрации.

    Фото gazeta.zp.ua
    Акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго" 21 марта

    "Четыре месяца работают без зарплаты работники "Запорожьеоблэнерго". За это время прошло уже несколько митингов и акций протеста. Сегодня же был, пожалуй, самый масштабный митинг", — сообщает gazeta.zp.ua.

    Читайте также: Ситуация на "Запорожьеоблэнерго": в шаге от бунта

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Министерство обороны России
    Отравление Скрипаля. Британия против России