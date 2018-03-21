Центральную улицу Запорожья перекрыли протестующие работники облэнерго

Фото gazeta.zp.ua

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в среду состоялась массовая акция работников "Запорожьеоблэнерго", которые протестуют против задолженности по заработной плате.

Ранее сотрудники "Запорожьеоблэнерго" объявляли забастовку, требуя вернуть долги по зарплате.

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В среду, 21 марта, несколько сот человек прошли колонной по проспекту Соборному — главной улице Запорожья — и перекрыли ее на подходах в Запорожской облгосадминистрации.

Фото gazeta.zp.ua Акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго" 21 марта

"Четыре месяца работают без зарплаты работники "Запорожьеоблэнерго". За это время прошло уже несколько митингов и акций протеста. Сегодня же был, пожалуй, самый масштабный митинг", — сообщает gazeta.zp.ua.

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