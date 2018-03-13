Минобразования поставит эксперимент на 10-классниками

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины решило с 1 сентября 2018 года ввести в 10 классах интегрированный курс "Естественные науки", он внедряется в рамках эксперимента, говорится на сайте министерства.

Минобразования приглашает школы поучаствовать в этом пилотном проекте и разослало соответствующее письмо.

Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

Коллегиея МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки". "В каждой из предложенных программ изучения курса базируется на знаниях и компетентности, получили ученики в основной школе. Оно направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, получил представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии", — говорится в сообщении МОН Украины.

В течение пилотирования интегрированного курса планируется поэтапно разработать необходимое учебно-методическое обеспечение (учебники и пособия для учащихся, методические пособия для учителей; сайт информационно-коммуникационной и дидактической поддержки курса).

Ранее Министерство образования и науки решило изменить порядок зачисления детей в украинские школы. Согласно изменениям, первоочередное право на зачисление в школу будут иметь дети, которые проживают на территории, которая закреплена за ней, говорится в проекте порядка.