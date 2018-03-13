наверх
13.03.201809:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минобразования поставит эксперимент на 10-классниками

    (обновлено: )36902
    Новый экспериментальный курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Эксперимент начнется с 1 сентября 2018 года.
    Школа. Архивное фото
    sputnik.md

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины решило с 1 сентября 2018 года ввести в 10 классах интегрированный курс "Естественные науки", он внедряется в рамках эксперимента, говорится на сайте министерства.

    Как учатся хмельницкие первоклассники по новой программе
    ye.ua
    Новая украинская школа. Что ждет первоклашек в 2018 году?

    Минобразования приглашает школы поучаствовать в этом пилотном проекте и разослало соответствующее письмо.

    Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

    Коллегиея МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки". "В каждой из предложенных программ изучения курса базируется на знаниях и компетентности, получили ученики в основной школе. Оно направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, получил представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии", — говорится в сообщении  МОН Украины.

    В течение пилотирования интегрированного курса планируется поэтапно разработать необходимое учебно-методическое обеспечение (учебники и пособия для учащихся, методические пособия для учителей; сайт информационно-коммуникационной и дидактической поддержки курса).

    Ранее Министерство образования и науки решило изменить порядок зачисления детей в украинские школы. Согласно изменениям, первоочередное право на зачисление в школу будут иметь дети, которые проживают на территории, которая закреплена за ней, говорится в проекте порядка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Дело - труба! В Украине кризис с газом