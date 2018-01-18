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    Общество

    Минобразования займется патриотическим воспитанием детей

    (обновлено: )17505
    "Концепция развития гражданского образования" от Министерства образования Украины будет находиться в публичном обсуждении до 5 февраля 2018 года.
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    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки на своем сайте опубликовало предварительный документ о патриотическом воспитании под названием "Концепция развития гражданского образования".

    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото
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    Документ выложили для общественного обсуждения.

    Минобразования предлагает внедрить в дошкольном образовании следующее: 

    обучение основам самоидентификации, осознанию принадлежности к сообществу, обществу, государству;

    воспитание уважения к государственному языку и государственным символам;

    содействие гармоничной социализации в сообществе, формирование понимания различных социальных ролей;

    формирование способности к совместной коллективной деятельности, способствует приобретению опыта достижения общих целей.

    Обсуждение будет проводиться до 5 февраля 2018 года.

    Ранее в Минобразования сообщили, что в 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% — с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд грн.

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