Минобразования займется патриотическим воспитанием детей

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки на своем сайте опубликовало предварительный документ о патриотическом воспитании под названием "Концепция развития гражданского образования".

Документ выложили для общественного обсуждения.

Минобразования предлагает внедрить в дошкольном образовании следующее:

обучение основам самоидентификации, осознанию принадлежности к сообществу, обществу, государству;

воспитание уважения к государственному языку и государственным символам;

содействие гармоничной социализации в сообществе, формирование понимания различных социальных ролей;

формирование способности к совместной коллективной деятельности, способствует приобретению опыта достижения общих целей.

Обсуждение будет проводиться до 5 февраля 2018 года.

Ранее в Минобразования сообщили, что в 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% — с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд грн.