Минобразования займется патриотическим воспитанием детей

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки на своем сайте опубликовало предварительный документ о патриотическом воспитании под названием "Концепция развития гражданского образования".
Документ выложили для общественного обсуждения.
Минобразования предлагает внедрить в дошкольном образовании следующее:
обучение основам самоидентификации, осознанию принадлежности к сообществу, обществу, государству;
воспитание уважения к государственному языку и государственным символам;
содействие гармоничной социализации в сообществе, формирование понимания различных социальных ролей;
формирование способности к совместной коллективной деятельности, способствует приобретению опыта достижения общих целей.
Обсуждение будет проводиться до 5 февраля 2018 года.
Ранее в Минобразования сообщили, что в 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% — с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд грн.