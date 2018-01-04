Минобразования выделяет на науку в 2018 году 6 млрд гривен

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В 2018 году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% — с 4,7 млрд гривен до 6,1 млрд грн.

Финансирование Национальной академии наук возросло на более 38%. В то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.

"В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас мы смогли несколько выровнять ситуацию. Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении было 2 млрд 719 млн гривен. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это финансирование на университетскую науку, составило всего 621,5 млн гривен", — отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления в вузы для юношей и девушек, которые подают документы после 9 класса на образовательно-квалификационный уровень "младший специалист".