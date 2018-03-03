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    Минобразования рекомендовало школам и вузам возобновить работу

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

    (обновлено: )22911
    В МОН сообщили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме".
    Министерство образования и науки Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника все образовательные учреждения работают в обычном режиме.

    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    УНИАН
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    В министерстве отметили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения — детские сады, школы, ПТУ и вузы — будут работать в обычном режиме".

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    В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, которые не касаются газоснабжения. "Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства", — добавили в МОН.

    Ранее Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предложил Министерству образования восстановить работу учебных заведений с понедельника, 5 марта.

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