В Минобразования сделали заявление по поводу "запрета" родительских комитетов

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины не имеет отношения к созданию в школах родительских комитетов, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"Приказы утратившие силу (№440 и 205), были составляющими "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у Министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет", — говорится в сообщении Минобразования.

По утверждению министерства, в новом Законе "О всеобщем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году.

"Сегодня решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей. Именно это должен изменить новый закон.

Ранее сообщалось, что министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах.