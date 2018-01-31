наверх
31.01.201814:00
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Одесские родители не привитых от кори детей выйдут бастовать

    (обновлено: )12320
    Митинг назначен на 2 февраля, информацию о нем распространяют в социальных сетях. По словам организаторов, они отстаивают законное право своих детей на образование.
    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Одессе родители, чьи дети не могут посещать школы и детские сады из-за отсутствия прививок от кори, проведут акцию протеста под одесской мэрией, передает сайт 048.ua.

    Как стало известно, митинг назначен на 2 февраля и информацию о нем распространяют в социальных сетях. По словам организаторов, они отстаивают законное право своих детей на образование, прописанное Конституцией ст.53 и законом об образовании ст.3., Конвенцией о правах ребенка и Общей декларацией прав человека.

    Митинг одесситов, чьи дети не привиты от кори, назначен на 2 февраля и информацию о нем распространяют в социальных сетях

    Как отмечают родители, приказы Минздрава противоречат международному законодательству, которое ратифицировала Украина.

    Вакцинация же – дело сугубо добровольное и не обязательное.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Десантные войска. Бордовый берет
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ