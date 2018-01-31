Одесские родители не привитых от кори детей выйдут бастовать

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Одессе родители, чьи дети не могут посещать школы и детские сады из-за отсутствия прививок от кори, проведут акцию протеста под одесской мэрией, передает сайт 048.ua.
Как стало известно, митинг назначен на 2 февраля и информацию о нем распространяют в социальных сетях. По словам организаторов, они отстаивают законное право своих детей на образование, прописанное Конституцией ст.53 и законом об образовании ст.3., Конвенцией о правах ребенка и Общей декларацией прав человека.
Как отмечают родители, приказы Минздрава противоречат международному законодательству, которое ратифицировала Украина.
Вакцинация же – дело сугубо добровольное и не обязательное.
Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.