Одесские родители не привитых от кори детей выйдут бастовать

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Одессе родители, чьи дети не могут посещать школы и детские сады из-за отсутствия прививок от кори, проведут акцию протеста под одесской мэрией, передает сайт 048.ua.

Как стало известно, митинг назначен на 2 февраля и информацию о нем распространяют в социальных сетях. По словам организаторов, они отстаивают законное право своих детей на образование, прописанное Конституцией ст.53 и законом об образовании ст.3., Конвенцией о правах ребенка и Общей декларацией прав человека.

Митинг одесситов, чьи дети не привиты от кори, назначен на 2 февраля и информацию о нем распространяют в социальных сетях

Как отмечают родители, приказы Минздрава противоречат международному законодательству, которое ратифицировала Украина.

Вакцинация же – дело сугубо добровольное и не обязательное.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.