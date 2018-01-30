Минздрав сообщил о тысячах заболевших корью в этом году

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью, сообщил на брифинге директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, передает УНН.

"В течение 4-й недели 2018 года корью заболели 866 человек, из них 574 ребенка и 292 взрослых. Это на 7% больше, чем в предыдущую неделю. Всего с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано 2933 случая кори, из них 996 взрослых и 1937 детей", — сообщил он.

Также, по его словам, с начала года госпитализированы 1966 больных корью.

"Всего с начала года из-за кори госпитализированы 1966 человек, среди них 1230 детей и 736 взрослых", — сообщил он.

Также он отметил, что за последнюю неделю в Украине не было зарегистрировано новых летальных случаев от кори.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что с августа 2017 года корью в Украине заболели около 6 500 человек.