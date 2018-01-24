Около 400 человек заболели корью в Закарпатье

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Закарпатской области остается напряженной. До сих пор наблюдается интенсивное распространение кори среди людей, не имеющих прививок.

"С начала 2018 года в области зарегистрировано 397 случаев кори. Больше всего страдают малыши в возрасте от года до четырех лет, а также дети 5-9 лет", – сообщает заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Как стало известно из сообщения Геннадия Москаля на его сайте, в ближайшее время Закарпатье получит 10 тыс. вакцин.

"Министерство здравоохранения Украины приняло решение о перераспределении вакцины от кори, краснухи и паротита, выделенной по всем регионам Украины. Этой вакцины хватит, чтобы снять напряжение с прививками детей, но недостаточно для полного удовлетворения потребности в вакцинации", – пишет Москаль.

По его словам, ежедневно медики регистрируют по 30 – 35 новых случаев. 78% больных – дети до 17 лет, а главная причина инфицирования в том, что детей в свое время не прививали от кори.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.