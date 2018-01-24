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    Около 400 человек заболели корью в Закарпатье

    (обновлено: )6220
    Как отмечается, ежедневно медики регистрируют по 30 – 35 новых случаев. 78% больных – дети до 17 лет, а главная причина инфицирования в том, что детей в свое время не прививали от кори.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Закарпатской области остается напряженной. До сих пор наблюдается интенсивное распространение кори среди людей, не имеющих прививок.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    "С начала 2018 года в области зарегистрировано 397 случаев кори. Больше всего страдают малыши в возрасте от года до четырех лет, а также дети 5-9 лет", – сообщает заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

    Как стало известно из сообщения Геннадия Москаля на его сайте, в ближайшее время Закарпатье получит 10 тыс. вакцин.

    "Министерство здравоохранения Украины приняло решение о перераспределении вакцины от кори, краснухи и паротита, выделенной по всем регионам Украины. Этой вакцины хватит, чтобы снять напряжение с прививками детей, но недостаточно для полного удовлетворения потребности в вакцинации", – пишет Москаль.

    По его словам, ежедневно медики регистрируют по 30 – 35 новых случаев. 78% больных – дети до 17 лет, а главная причина инфицирования в том, что детей в свое время не прививали от кори.

    Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.

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