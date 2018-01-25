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    Общество

    В ДНР свирепствует корь

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (96)

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    Как отмечается, среди заболевших с неустановленным прививочным статусом – 16 человек, не привитых – 4 человека, однократно привитых – 1 человек. Власти ДНР заявляют, что эпидемии пока нет.
    Корь
    скриншот видео youtube

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. На территории ДНР, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано 24 случая заболевания корью. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители со ссылкой на статистику Минздрава самопровозглашенной республики.

    "По первичным диагнозам зарегистрировано 24 случая кори в Донецке (18 случаев), Горловке (3 случая), Макеевке (2 случая), Енакиево (1 случай)", — говорится в сообщении.

    Преимущественно болеют взрослые, среди всех заболевших – 18 взрослых. Среди заболевших с неустановленным прививочным статусом – 16 человек, не привитых – 4 человека, однократно привитых – 1 человек.

    В то же время власти ДНР заявляют, что эпидемии пока нет.

    Ранее сообщалось, что Венгрия пришлет в Закарпатье большую партию вакцин от кори.

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