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    Общество

    В Николаевской области возросло число заболевших корью

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (70)

    (обновлено: )13321
    Сообщается, что за прошлый год в Николаеве были сделаны прививки более чем 18 тыс. человек, а за 14 дней в 2018 году - 2 тыс. человек.
    Корь
    скриншот видео youtube

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Николаевской области 29 человек госпитализированы с подозрением на корь по состоянию на 18 января.

    Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай. 

    "За 2017 год в Николаеве зарегистрированы 2 взрослых, которые заболели корью, и уже с начала 2018 года 23 взрослых и 6 детей. По городу Николаеву на сегодня — 10 взрослых и 3 детей, которые заболели корью. У нас есть случаи заболеваемости корью в школе №56, 3-Б класс; школа искусств — это частное заведение и ПТУ №5", — цитируют Украинские новости Шамрай.

    По ее словам, в 2017 году в городе были сделаны прививки более чем 18 тыс. человек, а за 14 дней в 2018 году — 2 тыс. человек.

    За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, но оперативный штаб по борьбе с корью в Минздраве создали только в сентябре 2017 года, хотя Всемирная организация здравоохранения еще три года назад предупреждала о надвигающейся эпидемии. Итог печален — всего в 2017 году в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью и уже пять смертельных случаев.

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