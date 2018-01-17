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    Корь в Киеве и Львове. Уже по сотне заболевших

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (67)

    (обновлено: )17220
    В Киеве на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них – 75 детей. Во Львовской области с начала 2018 года корью заболели более 100 человек.
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    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве корью заболели 99 человек, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает "112 Украина".

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    По состоянию на утро вторника, 16 января, в столице было зарегистрировано 92 случая заболевания корью, из них – 68 детей. Также отмечается, что больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 9 лет.

    "В столичные больницы госпитализированы 12 человек: 7 взрослых и 5 детей", – сказал Поворозник.

    По данным КГГА, на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них – 75 детей. 

    Между тем во Львовской области с начала 2018 года корью заболели более 100 человек,  заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет "Вголос".

    По ее словам, с начала года корью в регионе заболели 103 человека.

    "На стационарном лечении сейчас находятся 26 человек. Остальные больные лечатся амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", – заявила Тимко.

    Напомним, в Одессе от кори умер взрослый человек.

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