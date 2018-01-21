В Одесской области возросла заболеваемость корью

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КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Для борьбы с корью в Одесской области дополнительно доставили 5000 доз вакцины, за последнюю неделю заболеваемость в регионе выросла на 22,7%, пишет Думская.

"Заболевших корью продолжают регистрировать в Одессе и в районах области. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 — дети и 105 — взрослые. К сожалению, в области зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений кори. Эти люди не имели прививок против опасной инфекции", отметил начальник управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный во время заседания штаба в ОГА.

Больше всего случаев заболеваемости корью зарегистрировано в Одессе — 122, что составляет 46% от общего количества, в Лиманском районе — 30, Овидиопольском — 23, Березовском — 13, Беляевском — 11, Ширяевском — 11, Раздельнянском — 8, Любашевском — 7, Савранском — 6, Белгород-Днестровском и Великомихайловском — 4, Ренийском — 3, Подольском — 2, Кодымском, Ананьевском, Ивановском, Измаильском и Болградском — по одному случаю.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок.