Корь в Украине: с начала года более 2 тыс заболевших

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. С начала года в Украине уже зарегистрировано 2084 случая заболеваемости корью.

Как сообщил на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, из всех заболевших 1375 детей.

Читайте также: Вспышка кори во Львове: врачи почти в панике — спецкор

"По состоянию на 22 января заболели 2084 человек, из них 1375 детей и 709 взрослых. Всего 1398 человек были госпитализированы, среди них 857 детей", — сообщил он.

Ранее глава Закарпатской облгосадмиинистрации Геннадий Москаль заявил, что учебные заведения Тячевского района Закарпатской области уходят на две недели на карантин из-за роста количества больных корью.