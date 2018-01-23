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    Корь в Украине: с начала года более 2 тыс заболевших

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (88)

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    Как стало известно, по состоянию на 22 января заболели 2084 человек, из них 1375 детей и 709 взрослых. Всего 1398 человек были госпитализированы, среди них 857 детей.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. С начала года в Украине уже зарегистрировано 2084 случая заболеваемости корью.

    Как сообщил на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, из всех заболевших 1375 детей.

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    "По состоянию на 22 января заболели 2084 человек, из них 1375 детей и 709 взрослых. Всего 1398 человек были госпитализированы, среди них 857 детей", — сообщил он.

    Ранее глава Закарпатской облгосадмиинистрации Геннадий Москаль заявил, что учебные заведения Тячевского района Закарпатской области уходят на две недели на карантин из-за роста количества больных корью.

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