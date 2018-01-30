В Минздраве прогнозируют дальнейший рост заболеваемости корью

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается серьезный рост заболеваемости корью в течение февраля и в начале марта, сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

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По его словам, в начале марта еще будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.

"Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию", — отметил Курпита, передает УНН.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.