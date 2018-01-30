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    В Минздраве прогнозируют дальнейший рост заболеваемости корью

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (103)

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    Как сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава, в начале марта еще будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается серьезный рост заболеваемости корью в течение февраля и в начале марта, сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

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    По его словам, в начале марта еще будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.

    "Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию", — отметил Курпита, передает УНН.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

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