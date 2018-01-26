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    В Ивано-Франковске родителям учеников запрещают посещать школу - СМИ

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (98)

    (обновлено: )26320
    Администрация ивано-франковской школы №12 приняла решение, которое возмутило родителей учеников младших классов. Им запретили входить в здание и сопровождать детей до парты.
    Школа. Архивное фото
    cn.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В одной из школ Ивано-Франковска возник конфликт между родителями младшеклассников и администрацией учебного учреждения.

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    Руководство школы №12 запретило родителям сопровождать учащихся начальных классов к месту учебы, а также — забирать их оттуда.

    "Родители возмущены, потому что теперь не смогут помочь детям донести до класса тяжелый портфель, одеть верхнюю одежду и пообщаться с учителями", — говорится в сюжете "402 канала".

    Учителя поясняют запрет объясняют эпидемией кори. Руководители школы заверили, что уже в ближайшее время там появится охрана. А запрет входить в учебное заведение посторонним — это для чистоты и безопасности учеников.

    Однако контроль за входящими усилен только утром, а после обеда за тем, кто входит в учебное заведение, не следят.

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