В Ивано-Франковске родителям учеников запрещают посещать школу - СМИ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В одной из школ Ивано-Франковска возник конфликт между родителями младшеклассников и администрацией учебного учреждения. Канал БИЗНЕС Online на Youtube Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

Руководство школы №12 запретило родителям сопровождать учащихся начальных классов к месту учебы, а также — забирать их оттуда.

"Родители возмущены, потому что теперь не смогут помочь детям донести до класса тяжелый портфель, одеть верхнюю одежду и пообщаться с учителями", — говорится в сюжете "402 канала".

Учителя поясняют запрет объясняют эпидемией кори. Руководители школы заверили, что уже в ближайшее время там появится охрана. А запрет входить в учебное заведение посторонним — это для чистоты и безопасности учеников.

Однако контроль за входящими усилен только утром, а после обеда за тем, кто входит в учебное заведение, не следят.

