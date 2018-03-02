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    Минобразования рекомендует школам и вузам приостановить работу до 7 марта

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (713)

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    Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям приостановить работу с 2 по 7 марта включительно.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины рекомендовало учебным заведением приостановить работу до 7 марта в связи с временными ограничениями потребления газа, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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    В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Кроме того, министерство с пятницы рекомендовано приостановить работу учебных заведений до 6 марта включительно.

    "Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 по 7 марта включительно", — говорится в сообщении.

    Министерство обращает внимание, что решение о приостановлении работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в период с 1 по 4 марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

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