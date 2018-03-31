РФ обвинила власти Британии в "грубой провокации" из-за досмотр самолета

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета "Аэрофлота" как "еще одну грубую провокацию британских властей" и связывает инцидент с "политикой враждебности" Великобритании по отношению к Москве.

"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва – Лондон – Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными", — заявил представитель российского посольства в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.

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"Естественно, мы тщательно проанализируем то, что случилось. На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в "Хитроу" так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России", — сказал представитель посольства.

Также сообщается, что Российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.