В Кремле удовлетворены обменом пограничниками с Украиной

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен с Украиной пограничниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

"В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников — Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака", — сказал Песков.

Он отметил, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.

"Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников", — подчеркнул пресс-секретарь.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", — добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о состоявшемся обмене двух украинских пограничников на двух российских. Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.