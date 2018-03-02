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    В Кремле удовлетворены обменом пограничниками с Украиной

    (обновлено: )13910
    Обмен состоялся 2 марта в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона вернула России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
    Москва передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен с Украиной пограничниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

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    "В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников — Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака", — сказал Песков.

    Он отметил, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.

    "Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников", — подчеркнул пресс-секретарь.

    "Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", — добавил он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о состоявшемся обмене двух украинских пограничников на двух российских. Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

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