ФСБ подтвердила обмен украинских пограничников на российских

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

ФСБ РФ подтвердила передачу Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух двух российских.

Сообщается, что обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Дзюбака и Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.

"Украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу", — говорится в релизе.

Ранее о возвращении Украине пограничников сообщил президент Петр Порошенко.