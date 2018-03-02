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    Россия

    ФСБ подтвердила обмен украинских пограничников на российских

    (обновлено: )13710
    Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Дзюбака и Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.
    Сотрудники ФСБ РФ
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. 

    Животный контрабас. Пограничники показали самые интересные кадры. Видео
    ГПС/Youtube
    "Животный контрабас". Пограничники показали самые интересные кадры
    ФСБ РФ подтвердила передачу Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух двух российских.

    Сообщается, что обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Дзюбака и Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.

    "Украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу", — говорится в релизе.

    Ранее о возвращении Украине пограничников сообщил президент Петр Порошенко.

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